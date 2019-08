Politie vraagt burgers om alertheid na vijf woninginbraken afgelopen weekend Siebe De Voogt

20 augustus 2019

16u30 0 Zedelgem De politie Het Houtsche (Oostkamp, Beernem en Zedelgem) vraagt om alertheid na vijf woninginbraken die afgelopen weekend plaatsvonden in Zedelgem. “De piek in het aantal inbraken lijkt dit jaar vroeger te vallen dan andere jaren”, zegt woordvoerster Lien Vermeersch.

Maandag berichtten we al over twee inbraken die zaterdagavond plaatsvonden in de Burgemeester Hatsestraat en Strubbenslag in Zedelgem. In die laatste straat gebruikten de inbrekers een ladder van een boomhut om binnen te klimmen door een raam op de eerste verdieping van een huis. Ze maakten er juwelen buit. In de Burgemeester Hatsestraat werd niets gestolen. Dinsdag werd duidelijk dat afgelopen weekend inbrekers op nog drie andere plaatsen in dezelfde omgeving toesloegen. Onder meer in de Joseph Berquinstraat en Kronestraat probeerden ze een woning binnen te dringen, maar telkens bleef het bij een poging.

Inbrakenpiek

Naar aanleiding van de inbrakenpiek waarschuwt de politiezone Het Houtsche haar inwoners. “Normaal vindt de piek in het aantal inbraken plaats in het najaar, wanneer de avonden donkerder worden”, zegt woordvoerster Lien Vermeersch. “Dit jaar lijkt die piek vroeger te vallen. Waar de inbrekers tot voor kort nog gaatjes boorden om de hendel van een raam open te krijgen, worden venster nu gewoon ingegooid met bruut geweld. Om niet op te vallen benaderen de daders telkens de achterzijde van de woning.”

De politie vraagt om bij een inbraak onmiddellijk het nummer 101 te bellen. “Om inbraken te voorkomen zijn organisatorische maatregelen vaak heel goedkoop en bovendien zo eenvoudig dat ze gewoon over het hoofd worden gezien. Een goed alarmsysteem is volstrekt nutteloos als ramen en deuren open blijven staan. Geef uw woning ook een bewoonde indruk en vermijd tekenen van afwezigheid zoals een volgepropte brievenbus of neergelaten rolluiken overdag. Tot slot is een gepaste nieuwsgierigheid voor wat er op straat en bij de buur gebeurt, een nuttige maatregel om diefstal te voorkomen. Meld verdachte zaken in uw buurt onmiddellijk.” Meer info: www.hethoutsche.be.