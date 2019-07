Packo Agri verhuist na 40 jaar: “We geloven in onze toekomst in Zedelgem” Bart Huysentruyt

26 juli 2019

10u15 2 Zedelgem Het bijna honderd jaar oude bedrijf Packo Agri in Zedelgem verhuist midden oktober van haar vertrouwde vestiging langs de Torhoutsesteenweg naar een nieuw kantorencomplex in de Kuilputstraat. Zo komt er na veertig jaar een einde aan het vertrouwde gezicht langs de belangrijke verkeersas. “Maar we geloven meer dan ooit in een toekomst in deze gemeente”, zegt Cathy Deklerck.

Al meer dan 40 jaar betrekt Packo Agri Zedelgem het huidige gebouw aan de Torhoutsesteenweg. Het bedrijf zelf ontstond 99 (!) jaar geleden in Zedelgem. Wat aanvankelijk een metaalconstructiebedrijf was, groeide in 1979 uit tot Packo Agri, importeur en distributeur van landbouwmachines met vestigingen in Zedelgem en Ciney. Vanaf 1981 zorgde een overeenkomst met de gerenommeerde Franse fabrikant van landbouwmachines Kuhn voor de grote doorbraak van het bedrijf. Sinds 2006 maakt Packo deel uit van de Nederlandse holding Royal Reesink. Het is in België exclusief invoerder van de merken Kuhn, Köckerling, Kerner en Agricola. Via de divisie Packo Handling wordt ook materieel voor verhandeling verdeeld van de merken MX en Zuidberg.

“Het idee leefde al een tijdje om te verhuizen naar een nieuwe vestiging”, zegt Cathy Deklerck van Packo Agri in Zedelgem. “Vorige zomer werden deze plannen concreet. Na een intensief traject waarbij er vele opties zijn bestudeerd en waarbij de reisafstand voor de medewerkers een belangrijk criterium was, is beslist om in Zedelgem een volledig nieuw pand te bouwen. Dat doen we nu in de Kuilputstraat 64, op slechts een steenworp afstand van de huidige vestiging.”

Samen met het moederbedrijf Royal Reesink uit Nederland bouwt Packo Agri nu letterlijk en figuurlijk verder aan de toekomst in haar thuisgemeente Zedelgem. Er werken zo’n 35 mensen. “Op de nieuwe locatie zal een splinternieuw en op maat gemaakt gebouw verrijzen, bestaande uit kantoorruimte in twee verdiepingen, showroom, werkplaats en opslagruimte”, zegt Deklerck. Als alles volgens plan verloopt, zullen de medewerkers er midden oktober hun intrek kunnen nemen. Naast het feit dat het nieuwe pand zal voldoen aan alle hedendaagse normen en eisen, zal het ook op architecturaal vlak onderscheidend zijn. Het nieuwe pand wordt immers gerealiseerd in samenwerking met Rietveld Projects uit Gent, pionier in moderne architectuur.

“De Vlaamse dealers zullen nog steeds kunnen rekenen op technische en commerciële ondersteuning vanuit de nieuwe vestiging in Zedelgem. Het Waalse dealernetwerk blijft verder bediend vanuit het bestaande filiaal in Ciney. Ik denk dat we met deze keuze eens te meer bewijzen dat de toekomst van dit bedrijf in Zedelgem gegarandeerd blijft.”