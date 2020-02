Onderneming van RTS-groep krijgt geen straf voor zwaar arbeidsongeval Siebe De Voogt

28 februari 2020

13u25 0 Zedelgem De zaakvoerster van transportbedrijf Rotra uit Zedelgem, een onderneming van de RTS-groep, heeft in de Brugse rechtbank de opschorting van straf gekregen. Een Poolse arbeider ontsnapte 3 jaar geleden aan de dood, toen hij in een betonmengmachine belandde.

Het slachtoffer werkte op 12 oktober 2016 als onderhoudstechnicus op de site van RTS in de Rémi Claeysstraat in Zedelgem. “Hij moest in de betoncentrale de lepels vervangen van de betonmengmachine en legde de zekering af”, verduidelijkte arbeidsauditeur Filiep De Ketelaere. “Toen hij in de machine aan het werk was, moest een andere werknemer echter cement komen halen. Hij legde de zekering weer aan, waardoor het slachtoffer mee werd gedraaid.” Een andere arbeider hoorde de Pool om hulp roepen en drukte de noodstop in. Hij redde daarmee wellicht z’n leven. Het slachtoffer liep drie gebroken rugwervels op en werd ei zo na gescalpeerd.

Het onderzoek bracht aan het licht dat de veiligheid op de werkvloer bij RTS te wensen overliet. “Als de luiken van de machine openstonden, kon die gewoon blijven verderwerken. De zekering moest normaal gezien afgesloten kunnen worden met een sleutel, die de arbeider in kwestie vervolgens kon meenemen om veilig te kunnen werken. Ook dat was niet het geval. Bovendien kregen de werknemers niet voldoende opleiding.” Door het tijdsverloop sinds de feiten vorderde het arbeidsauditoraat een milde geldboete van 6.000 euro voor I.S. (46), de zaakvoerster van Rotra. Het bedrijf nam intussen maatregelen om de veiligheid op de werkvloer te verhogen. De rechter gaf de vrouw vrijdagmorgen dan ook de gunst van de opschorting van straf.