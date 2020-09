Olivier (31) neemt Agence Coucke over en start tweede immokantoor in Loppem: “Naast Brugse herenhuizen mikken we ook meer op de rand” Bart Huysentruyt

14u50 0 Zedelgem In het centrum van Loppem heeft immokantoor Agence Coucke een tweede vestiging geopend. Olivier Cappelle (31) is daar de bezieler van. Hij nam de fakkel onlangs over van Peter Coucke en Solange Hianne, die wel nog actief blijven.

Agence Coucke is een begrip in het Brugse. Het immobiliënkantoor in de Sint-Jakobsstraat bestaat al 35 jaar. Daar komt nu dus nog een kantoor in de Steenbrugsestraat in Loppem bij. “Deze locatie is voor een snelle handtekening of informatie vaak makkelijker te bereiken voor de klanten”, zegt Olivier Cappelle.

Vaak staan mensen aan de etalage minutenlang stil, omdat ze de verhalen achter de woningen willen lezen Olivier Cappelle, Agence Coucke

“We mikken - naast ons bekend aanbod van herenhuizen in Brugge - ook steeds meer op de rand. Veel mensen zijn immers op zoek naar een hoeve of boerderijtje in de rand van Brugge. We staan hen graag met raad en daad bij.” Agence Coucke staat bekend om zijn bekoorlijke panden, vaak met een verhaal. “We geloven er ook echt in. Bij elk pand proberen we originele foto’s te plaatsen. We zetten ook goed uitgewerkte teksten. Vaak staan mensen aan de etalage minutenlang stil, omdat ze de verhalen achter de woningen willen lezen.”

Vlotte verkoop

De coronaperiode heeft het vastgoed niet erg beïnvloed. De prijzen zijn nog altijd minstens op hetzelfde niveau gebleven en huizen raken vlot verkocht. “Veel mensen hebben in hun woning gebreken gezien en na de lockdown knopen doorgehakt. Je merkt dat huizen met een tuin erg goed in de markt liggen, maar dat was eigenlijk altijd al zo. Ook kwalitatief vastgoed in hartje Brugge, waar de renovatiewerken al gebeurd zijn, vallen in de smaak.”

