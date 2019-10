Noor (11) loopt schedelbreuk op na aanrijding door bestelwagen. “Maar we beseffen: die bestuurder treft geen schuld” Siebe De Voogt

25 oktober 2019

09u20 18 Zedelgem De 11-jarige Noor Luyckx uit Zedelgem heeft vrijdagmorgen zware verwondingen opgelopen bij een ongeval vlak voor haar woning in de Snellegemsestraat. Het meisje stak op weg naar school plots de straat over en werd - voor de ogen van haar mama - aangereden door een bestelwagen. Ze liep onder meer een schedelbreuk op. “Die bestuurder treft geen schuld”, vertelt papa Steven.

Noor wilde vrijdagmorgen even na 8 uur naar school vertrekken. Haar moeder zou haar met de wagen brengen. Omdat de auto aan de overkant van de straat geparkeerd stond, stak het meisje schuin over. Zonder kijken, waardoor ze een aankomende bestelwagen niet zag aankomen. De bestuurder die richting het centrum van Zedelgem reed, kon Noor niet meer ontwijken. Haar moeder zag alles gebeuren, maar kon het ongeval niet meer verhinderen. Noor werd gegrepen door de Mercedes-bestelwagen en kwam zwaar ten val.

Toen mijn vrouw belde, ben ik meteen gekeerd en huiswaarts gereden. Met veel te hoge snelheid, besef ik achteraf, maar ik dacht niet meer na. Op de terugweg belde ik de hulpdiensten. Het waren de angstigste minuten van mijn leven Steven Luyckx

De papa van Noor was dan al op weg naar zijn werk en kreeg in de auto telefoon van zijn echtgenote. “Ik dacht dat onze dochter het niet overleefd had”, vertelt Steven Luyckx. “Ik ben meteen gekeerd en huiswaarts gereden. Met veel te hoge snelheid, besef ik achteraf, maar ik dacht niet meer na. Op de terugweg belde ik de hulpdiensten. Aan de andere kant van de lijn vroegen ze uitleg over de toestand van Noor, maar die kon ik uiteraard nog niet geven. Het waren de angstigste minuten van mijn leven.”

Steven was nog voor de hulpdiensten ter plaatse en waakte samen met zijn vrouw bij hun dochter. “Het was een opluchting toen ik haar hoorde huilen. Het klinkt misschien vreemd, maar het leek op dat moment allemaal goed te komen. Ik zag ook dat Noor bewoog, wat toen een goed teken was.”

De mug en ziekenwagen kwamen ter plaatse en de ambulanciers dienden het meisje op straat de eerste zorgen toe. Ze werd uiteindelijk overgebracht naar het ziekenhuis, waar ze quasi meteen geopereerd werd. “Noor liep een schedelbreuk, een scheenbeenbreuk en kuitbeenbreuk op”, vertelt haar papa. “Er staat haar nog een lange revalidatie te wachten, maar normaal moet alles weer goed komen. We beseffen dat dit veel erger had kunnen aflopen.”

Onze dochter is zonder kijken overgestoken. Normaal staat de wagen op de oprit geparkeerd, maar door werken is dat al drie weken niet mogelijk. We parkeerden de auto dus aan de overkant van de straat en net dan gebeurt zoiets Steven Luyckx

De bestuurder van de bestelwagen treft volgens de ouders van Noor geen schuld. “Hij kon er niets aan doen. Onze dochter is zonder kijken overgestoken. Normaal staat de wagen op de oprit geparkeerd, maar door werken is dat al drie weken niet mogelijk. We parkeerden de auto dus aan de overkant van de straat en net dan gebeurt zoiets.”

De Snellegemsestraat was na het ongeval een tijd afgesloten voor het verkeer. De politie Het Houtsche stelde een onderzoek in naar de omstandigheden, maar moest ook vaststellen dat de bestuurder van de bestelwagen niets te verwijten viel.