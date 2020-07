Niet alleen station is vernieuwd, ook veilige verbinding richting Ruddervoordestraat Bart Huysentruyt

30 juli 2020

10u04 0 Zedelgem In de voorbije periode vernieuwde Infrabel, de Belgische spoorwegbeheerder, de twee perrons aan het station van de gemeente Zedelgem.

Samen met de heraanleg van de perrons voorzag de gemeente in een doorsteek in asfalt voor de zachte weggebruiker. Deze doorsteek is aangelegd over het voormalige perron twee, dat buiten gebruik werd gesteld. “Op deze manier heeft de gemeente een pad gecreëerd dat voor de gebruiker een veilige verbinding vormt tussen de Hoge Vautestraat en de Ruddervoordestraat en opengesteld is voor de Zedelgemnaar” zegt schepen van Openbare Werken Peter Haesaert (CD&V-NW).

Deze infrastructuurwerken, inclusief de beveiliging aan de sporen, zijn voor een bedrag van 39.000 euro uitgevoerd.