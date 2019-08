Natuurgebied Doeveren wordt een hectare groter Bart Huysentruyt

20 augustus 2019

21u00 0 Zedelgem Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zedelgem heeft een vergunning afgeleverd voor de bebossing van een perceel grond verleend aan Natuurpunt vzw. Het gaat om een perceel grond van 1,2 hectare groot dat ten zuiden ligt aan het erkend natuurgebied Doeveren en ten westen aan het bosdomein Merkenveld.

Natuurpunt beheer vzw heeft een vergunning van de gemeente nodig om tot de bebossing van het perceel grond over te gaan, omdat het is ingekleurd als agrarisch gebied, maar er wordt geen landbouw op uitgeoefend. “Zo ondersteunen en activeren wij als gemeente programma’s om de bebossing van landbouwgronden te stimuleren”, zegt schepen van Milieu Arnold Naessens (CD&V-NW). “Het perceel is eigendom van Toerisme Vlaanderen en in erfpacht. Natuurpunt kan nu de erfpacht overnemen en het perceel bebossen. Wij zagen een mooie opportuniteit om deze groene long, die dit natuurgebied Doeveren en bosdomein Merkenveld in onze gemeente is, nog wat aan te sterken.” De voorzitter van Natuurpunt Zedelgem, Stefaan De Kerpel, laat weten dat het de bedoeling is om de helft van het perceel al eind november aan te planten en de rest op een later tijdstip.