Na het protest: infomarkt over hoogspanningslijn Bart Huysentruyt

03 juni 2019

15u11 0 Zedelgem Nadat eerder zo’n honderd mensen geprotesteerd hadden tegen de komst van een hoogspanningslijn in Zedelgem, volgt er op donderdag 6 juni tussen 16 en 20 uur een infomarkt.

Welk traject de hoogspanningslijn van het project Ventilus zal volgen, ligt nog niet vast. Daarover willen Elia en de Vlaamse overheid eerst de meningen horen. Bezoekers krijgen er meer info en kunnen er hun ideeën en voorstellen voor Ventilus delen. Vooraf inschrijven is niet nodig. Meer duiding rond het project Ventilus en info voor de burger is te vinden op de website van de gemeente Zedelgem onder de rubriek nieuws en in het gemeentelijke informatieblad Zedelgem magazine, dat maandelijks bus aan bus wordt bedeeld. De infomarkt vindt plaats in De Groene Meersen zaal Wilgenmeers.