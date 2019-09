Na Fruitpaleis maakt Kati comeback met Home & Deco Bart Huysentruyt

06 september 2019

13u28 3 Zedelgem Langs de Torhoutsesteenweg in Zedelgem heeft Kati De Voogt (47) vrijdag de deuren geopend van Kati Home & Deco.

Ze nam haar intrek in het vroegere pand van Elektro Vande Kerckhove, waar ook nog Durenard was gevestigd. Voor Kati is het een comeback in het handelsleven van Zedelgem. Ze maakte naam en faam in het Fruitpaleis in Loppem. Daar heeft ze twaalf jaar lang een winkel gehad. “Ik ben nadien naar Brugge en Kortrijk getrokken, waar ik een AVEVE-tuincentrum heb geopend. Daarna volgde ik mijn man Volkan naar Turkije.” Meer dan tien jaar later keert ze terug naar Zedelgem. “Ach, ondernemen heeft altijd in mijn bloed gezeten. Ik wilde absoluut weer iets doen in deze omgeving.”

Kati’s Home & Deco is een sfeervolle zaak met oog voor meubelen en decoratie, maar ook alle artikelen voor in de tuin. Kati verkoopt ook wenskaarten en geschenkartikelen. Kati Home & Deco is elke dag open van 9.30 tot 18 uur, op zondag van 9.30 tot 12.30 uur. Sluitingsdag is donderdag.