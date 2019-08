Na 27 jaar dreigt hondenschool Hond & Gezel te verdwijnen: “Voor 1 december moeten we een nieuwe locatie hebben” Siebe De Voogt

16 augustus 2019

18u07 0 Zedelgem Verdwijnt hondenschool Hond & Gezel na 27 jaar uit de Oude Ieperweg? Het kan zomaar, als het bestuur van de vzw voor 1 december geen nieuwe locatie vindt. “De gemeente heeft geen terrein beschikbaar, dus moeten we hopen dat we een stuk grond kunnen huren van een particulier”, zegt voorzitter Albert Van Dale.

Het bestuur en de achttien trainers van hondenschool Hond & Gezel zijn ten einde raad. Als ze voor 1 december geen nieuwe locatie vinden, moeten de 270 leden op zoek naar een andere school. Geen sinecure, want Hond & Gezel is een bekende naam in de streek en een van de grootste hondenscholen van België. “We huren het stuk grond in de Oude Ieperweg al 27 jaar van dezelfde eigenaar”, vertelt voorzitter Albert Van Dale. “De man kwam begin dit jaar naar me toe. Hij had plannen om zijn grond weg te schenken aan zijn dochter. Zij zou er samen met haar vriend een nieuwe woning opzetten, maar we moesten ons geen zorgen maken. Dat kon nog een tijdje duren.”

Moeilijke zoektocht

Maar veertien dagen geleden kreeg Albert een brief in de bus. “Plots moest het allemaal veel sneller gaan. Tegen 1 december moesten we het stuk grond in de Oude Ieperweg verlaten hebben. Het contract wordt op die datum stopgezet.” De zoektocht naar een nieuwe locatie verloopt niet van een leien dakje. Albert en zijn vzw gingen al aankloppen bij verschillende gemeentes, maar vingen telkens bot. “De gemeente Zedelgem heeft geen plaats, net als Oostkamp en Torhout. We hopen eventueel nog op een stukje grond in Jabbeke, maar dat is onzeker. Ik denk dat we de grootste kans maken bij een particulier, die een stuk weide aan ons wil verhuren. Kopen is voor ons niet mogelijk.”

Ramp voor hondenliefhebbers

Mocht Hond & Gezel verdwijnen, zou dat een ramp zijn voor de hondenliefhebbers in Brugse regio en zelfs ver daarbuiten. “Onze leden komen van overal”, zegt Albert. “We hebben zelfs mensen die vanuit Woumen en Diksmuide komen om te trainen. Waar moeten die naartoe als we weg zijn? We zijn bijzonder geliefd en worden op handen gedragen. Met onze buren hebben we in Loppem nooit last gehad. Viermaal per week is er een training en we organiseren momenteel ook twee wedstrijden per jaar. We hebben zelfs al meerdere Belgische kampioenen en een Europese kampioen voortgebracht. Het zou toch jammer zijn mocht dat allemaal verloren gaan.” Wie een stuk grond heeft voor Hond & Gezel, kan contact opnemen met Albert Van Dale op het nummer 0476/54.70.33 of via mail op het adres hond.en.gezel@telenet.be.