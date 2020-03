Na 15 jaar eindelijk een veilig fietspad tussen Veldegem en Torhout Bart Huysentruyt

13 maart 2020

17u52 11 Zedelgem Na 15 jaar plannen maken ligt er eindelijk een veilig fietspad langs de Rembertstraat. Dat is de weg tussen Veldegem en Torhout, waar veel kinderen van en naar school fietsen.

De Rembertstraat wordt veel gebruikt door wie naar school of het werk gaat. De provincie West-Vlaanderen heeft daarom geïnvesteerd in een nieuw dubbelrichtingsfietspad van 2,5 meter over een afstand van 1,3 kilometer, tussen de Boutensdreef in Torhout en de bebouwde kom richting Veldegem. Er is ook een snelheidsremmende middengeleider aangelegd bij het binnenrijden van de bebouwde kom die ook dienst doet als veilige fietsoversteek.

Ledverlichting

Tegelijk is er werk van gemaakt om de bovengrondse leidingen ondergronds te brengen en een nieuwe waterleiding en een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen. De grachten zijn opengetrokken om een grote hoeveelheid oppervlaktewater op te vangen. De rijbaan kreeg een nieuwe asfaltlaag en de straat en het fietspad zijn uitgerust met moderne ledverlichting.



De werken startten in het voorjaar van 2019 en zijn nu helemaal afgerond. Het totale kostenplaatje bedraagt 2,5 miljoen euro. Zedelgem betaalt ruim 600.000 euro voor de rijweg, middengeleider en riolering. Aquafin/De Watergroep investeert ruim 700.000 euro. De Vlaamse Milieumaatschappij (VLM) geeft een subsidie van 689.690 euro via het Fonds voor Preventie en Sanering en ook de provincie investeerde meer dan een half miljoen euro.