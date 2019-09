Mug-heli krijgt 1.200 euro dankzij dessertnamiddag BHT

13 september 2019

14u10 0 Zedelgem De mug-heli van het AZ Sint-Jan in Brugge kreeg een gift van 1.200 euro van d e vrijwillige medewerkers van woonzorgcentrum Klaverveld, Klaverhof, dienstencentrum De Braambeier en vzw Oranje.

Zij organiseerden onlangs een dessertnamiddag voor 300 aanwezigen. Die bracht 1.111 euro op. Dankzij enkele extra giften kwam dat bedrag nog een beetje hoger te liggen. Piloot Alexander nam de cheque in ontvangst. Hij gaf de aanwezigen een kort infomoment en toonde de heli van binnen en van buiten. Er zijn zes piloten voor de Brugse mug-heli. Ze krijgen ongeveer 900 oproepen per jaar, ofwel drie per dag.