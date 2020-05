Motorrijder aangereden door wagen op kruispunt Siebe De Voogt

27 mei 2020

16u58 2 Zedelgem Een 48-jarige motorrijder is woensdagmorgen gewond geraakt bij een aanrijding op het kruispunt van de Snellegemsestraat en Diksmuidse Heirweg in Zedelgem.

De man reed even na 6.30 uur met zijn Neco Agira langs de Diksmuidse Heirweg richting Brugge, toen hij op het kruispunt met de Snellegemsestraat werd aangereden door de Peugeot van een 51-jarige bestuurder die in de richting van Zedelgem reed. De motorrijder kwam ten val en moest voor verzorging naar het AZ Sint-Jan in Brugge gebracht worden.