Modeontwerper maakt mondmaskers uit bamboe: “Tot honderd keer wasbaar en herbruikbaar” Bart Huysentruyt

23 april 2020

10u43 0 Zedelgem Luc De Maeght, de Loppemse modeontwerper achter het ‘Share The Passion’-merk, maakt mondmaskers. De Maeght speelt in op de nood aan bescherming tegen het coronavirus, maar blijft trouw aan zijn duurzaamheidsvisie: “We laten onze maskers in Europa produceren uit bamboe en met een beschermende coating, waardoor ze tot honderd keer wasbaar en dus herbruikbaar zijn.”

Modemaker Luc De Maeght, bekend van kledingzaak Machteld en van zijn eigen ‘Share The Passion’-merk, is onder meer kind aan huis bij bekend voetballers. Onder meer bij Cercle Brugge zijn ze fan van zijn ontwerpen. Meteen nadat het coronavirus in alle hevigheid uitbrak in ons land, kreeg hij de vraag om mondmaskers te ontwerpen. “Het prikkelde me om op zoek te gaan naar een duurzaam en in Europa geproduceerd mondmasker. We weten intussen dat we zo’n maskers zullen nodig hebben voor een langere periode, om ons te beschermen tegen het virus. Voor mij was de uitdaging om een kwalitatief product te ontwikkelen, dat in Europa geproduceerd wordt en ook op het milieu een positieve impact heeft”, aldus De Maeght.

De modeontwerper sprak daarop een textielbedrijf in Portugal aan, dat al langer ervaring heeft met textielproducten op basis van bamboe. “Het is een natuurlijk product, een grassoort die zich makkelijk voortplant en dus in ruime hoeveelheden beschikbaar is. Bovendien kan je textiel uit bamboe aan het einde van de levenscyclus gewoon composteren. Het is volledig biologisch afbreekbaar en dus een echt circulair product.”

Tot 100 keer wasbaar en herbruikbaar

De mondmaskers krijgen een antivirale en antibacteriële nano-coating. “De ultrafijne laag zorgt ervoor dat ons Share The Passion-mondmasker voldoende doorlatend is om te kunnen ademen en tegelijk levert het een perfecte bescherming tegen het coronavirus”, zegt hij. “Dankzij de hoogwaardige kwaliteitseigenschappen van bamboe mag je dit masker tot 100 keer wassen in de wasmachine en kan je het steeds veilig blijven hergebruiken.”

Momenteel zijn de mondmaskers beschikbaar in twee kleurvarianten: ecru en zwart, met daarop het herkenbare Share The Passion-logo. “Bedrijven kunnen de maskers vanaf 500 stuks personaliseren met hun eigen logo. Het product is voorzien van veters, opdat het makkelijk op elk hoofd kan worden aangebracht en comfortabel is om te dragen. We hebben ook een compartiment voorzien voor mensen die uit veiligheidsoverwegingen nog een extra filter zouden willen aanbrengen.” Share The Passion mondmaskers worden in een 5-pack verkocht. De eenheidsprijs bedraagt 9,50 euro en zijn verkrijgbaar via www.sharethepassion.be.