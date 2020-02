Ministers Demir en Crevits maken handen mee vuil: 4.000 extra bomen en struiken in Zedelgem Bart Huysentruyt

08 februari 2020

19u40 0 Zedelgem Viceminister-president Hilde Crevits (CD&V) en Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) staken zaterdag de handen uit de mouwen en plantten samen met een honderdtal vrijwilligers meer dan 4.000 bomen en struiken planten. Dat gebeurde in het Vloethemveld in Zedelgem. Door de actie krijgt het gebied een kleine hectare bos erbij.

“Dit prachtige natuurgebied was al 330 hectare groot en met deze actie kwam daar nog een kleine hectare bij”, zegt Demir. “De ambitie van de Vlaamse regering om 10.000 hectare extra bos te realiseren tegen 2030 is groot.” In het nieuwe bos werden voornamelijk wintereik, winterlinde, zoete kers en schietwilg geplant. Daarnaast zullen eenstijlige meidoorn, hulst, lijsterbes, sleedoorn, sporkenhout en gaspeldoorn aan de bosrand zorgen voor voedsel en nestgelegenheid voor allerlei diersoorten. Er werd zo veel mogelijk gebruik gemaakt van zogenaamd autochtoon plantsoen, dat zijn bomen en struiken die afstammen van bomen van hier, waardoor ze perfect zijn aangepast aan onze groeiomstandigheden.

De twee percelen van een kleine ha werden via de Vlaamse Landmaatschappij aangekocht binnen het landinrichtingsplan Moubeek-Vloethemveld. De gemeente Zedelgem stond in voor de financiering van de aanplant. Natuur en Bos financierde de aankoop van de gronden en staat in voor de realisatie van de aanplant en het verdere beheer van het bos als deel van het Vloethemveld. Op grondgebied Zedelgem is er de voorbije 5 jaar in totaal 23 ha nieuw bos bijgekomen.