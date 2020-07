Mini Cooper belandt diep in berm langs E40 in Loppem Bart Boterman

04 juli 2020

23u14 13 Zedelgem Op de E40 ter hoogte van Loppem, in de richting van Brussel, is zaterdag rond 20.30 uur een Mini Cooper naast de snelweg beland, diep in de berm en tussen het dichte struikgewas.

De bestuurster verloor om onbekende reden de controle over het stuur. Op dat moment was het hard aan het regenen en begon de wagen te slippen. Er waren geen andere auto’s betrokken. De Mini belandde een paar meter diep in de struiken. De vrouw achter het stuur was flink geschrokken, maar kroop zelf uit het voertuig. Ze raakte lichtgewond en kreeg de eerste zorgen toegediend in de ziekenwagen. De verkeershinder bleef beperkt. De Mini Cooper werd getakeld.