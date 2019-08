Merkenveld en Hoogveld krijgen centen voor meer comfort Bart Huysentruyt

19 augustus 2019

08u28 0 Zedelgem Jeugdverblijven Merkenveld in Loppem en Hoogveld in Veldegem hebben in totaal 57.000 euro ontvangen van Vlaanderen.

Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-vA) investeert 1.500.000 euro in 73 Vlaamse jeugdverblijven. Dankzij gerichte steun kunnen uitbaters hun verblijf moderner, brandveiliger en kindvriendelijker maken voor een breder publiek. “Wanneer jongeren met vakantie gaan, moeten ze dit ook in alle comfort en veiligheid kunnen doen”, zegt Weyts. “Ik wil toerisme binnen het bereik van elke Vlaming brengen.” Het jeugdverblijf Merkenveld heeft al tal van troeven. Het wordt toegankelijker voor mensen met een beperking. In Merkenveld kunnen 186 jongeren terecht. Hoogveld, met zijn kasteel, paviljoen en landhuis krijgt ook centen voor toegankelijkheid en comfort. Daar kunnen 130 jongeren verblijven.