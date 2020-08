Maurits Jonckheere mag zich eeuweling noemen: “Ik hield niet zo van de boerenstiel” Bart Huysentruyt

05 augustus 2020

08u53 0 Zedelgem Maurits Jonckheere uit Zedelgem is, zelfs in deze coronatijden, door de gemeente in de bloemen gezet voor zijn honderdste verjaardag.

De eeuweling kreeg het bezoek van burgemeester Annick Vermeulen, die hem het gemeentelijk geschenk en een fotokader van ons vorstenpaar overhandigde. Het groot gezin met ook nog een inwonende grootmoeder leefde op en van de boerderij waar moeder in een grote oven de vele dagelijkse broden bakte. De jarige werd op 4 augustus 1920 geboren in Jabbeke en groeide op in Snellegem op de boerderij, in een gezin van negen kinderen: zes jongens en drie meisjes. Maurits Jonckheere kende een onbezonnen jeugd, maar hield niet echt van de boerenstiel en leergierig als hij was begon hij als misdienaar, werd dan orgelblazer, koorzanger, klokkenluider en later het hulpje van de pastoor.