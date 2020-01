Marketingbureaus KIXX en Magenta bundelen krachten Bart Huysentruyt

08 januari 2020

16u18 0 Zedelgem De marketingbureaus KIXX en Magenta bundelen voortaan de krachten. Het is KIXX dat Magenta overneemt.

Mark Caelenberghe, CEO van het strategisch marketing- en communicatiebureau KIXX, breidt zijn organisatie verder uit. Nadat hij vorig jaar al dochterbedrijf Digital KIXX boven de doopvont hield, heeft Caelenberghe nu ook het bekende reclamebureau Magenta uit Sint-Andries overgenomen. KIXX groeit zo stilaan uit tot een groep van marketing- en communicatiebedrijven met twintig medewerkers.

“We hebben ons toegelegd op strategisch advies rond marketing en communicatie, branding, creatie van nieuwe concepten en digitale communicatie”, vertelt Caelenberghe. “Die aanpak wordt geapprecieerd door onze klanten. Heel vaak gaat het om kmo’s die nood hebben aan professionele communicatie of specifieke marketingacties, maar geen of onvoldoende mensen in huis hebben om die zaken uit te werken.” Zijn bureau is gevestigd in Loppem. Magenta is een bekende naam in de sector en heeft de voorbije 30 jaar met knappe creaties een mooie portefeuille aan klanten uitgebouwd. “Eigenaar Tom De Smet en ik zijn enkele maanden geleden in gesprek geraakt en we hebben elkaar vrij snel gevonden. In een sector die continu verandert, is het belangrijker dan ooit om de krachten en talenten te bundelen. Daarom hebben we beslist dat Magenta een onderdeel wordt van KIXX.”

Beide bedrijven blijven naast elkaar bestaan, maar de teams worden tegen eind deze maand samengebracht in het kantoor van KIXX in Loppem. “Ons kantoor was al voorzien op de groei en ik verwacht veel van de interactie tussen de beide teams. Tom De Smet blijft na de overname trouwens aan boord als creatief directeur van KIXX en Magenta”, aldus Mark Caelenberghe. De nieuwe groep zal een omzet realiseren van 4,2 miljoen euro.