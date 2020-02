Mannen roken grote joint in bijzijn van 1-jarig kind: parket vordert 1 jaar cel Siebe De Voogt

24 februari 2020

13u47 2 Zedelgem Twee Zedelgemnaars riskeren een jaar cel, omdat ze drugs gebruikten in het bijzijn van een 1-jarige baby. Op een filmpje op de gsm van een van hen was te zien hoe ze een grote joint rookten, terwijl het kind in dezelfde ruimte aanwezig was.

De politie werd 24 september 2018 naar de woning van M.D. (24) geroepen, nadat ze klachten hadden gekregen van overlast. Voor de woning troffen ze K.B. (32) uit Zedelgem aan. De man had 2 gram cannabis op zak en gaf toe dat hij binnen gerookt had, terwijl zijn neefje aanwezig was. In zijn gsm vonden de agenten een filmpje van een maand eerder, dat weinig aan de verbeelding overliet. Op de beelden was volgens het openbaar ministerie te zien hoe K.B. en M.D. een grote joint rolden en nadien oprookten in het bijzijn van de baby van de twintiger. Het jongetje was op dat moment amper 1 jaar en 2 maanden oud. “Uit de beelden bleek heel duidelijk dat het kind aanwezig was, toen de beklaagden drugs gebruikten”, stelde de procureur. “Het werd nadien door de jeugdrechter geplaatst bij z'n tante.”

Matrak

De vader van de jongen moest zich ook nog verantwoorden voor slagen en verwondingen uit dezelfde periode. Op 23 september 2018 gaf hij een man enkele rake klappen met een matrak, terwijl die aan het tankstation naast zijn deur aan het tanken was. Net als K.B. kwam M.D. maandagmorgen niet opdagen voor zijn proces. Het openbaar ministerie vorderde bij verstek een effectieve gevangenisstraf van 1 jaar. Vonnis op 23 maart.