Man (51) ligt viertal weken dood in woning: zijn twee kinderen treffen levenloze lichaam aan Siebe De Voogt

04 september 2019

18u39 4 Zedelgem Een 51-jarige man uit Veldegem is zondagavond dood aangetroffen in z'n woning. Het waren z’n twee kinderen die het levenloze lichaam van hun vader aantroffen. Volgens de lokale politie Het Houtsche was hij al een viertal weken overleden.

De twee kinderen van Kurt W. (51) trokken zondagavond naar de woning van hun vader langs de Hutstraat in Veldegem. Ze maakten zich ongerust, omdat ze al een viertal weken niets meer hadden gehoord van hem. Binnen in de woning troffen ze zijn levenloze lichaam aan. De hulpdiensten snelden nog ter plaatse, maar voor de man kon geen hulp meer baten. Volgens de lokale politie Het Houtsche was hij al een viertal weken overleden.

“Dat concludeerden we op basis van de verklaring van de kinderen van het slachtoffer”, zegt woordvoerster Lien Vermeersch. “Zij hadden zo'n vier weken geleden voor het laatst contact met hun vader.” De politie startte na het overlijden een onderzoek, maar dat werd snel afgesloten. “Het was relatief snel duidelijk dat het om een natuurlijk overlijden ging. Er waren bijvoorbeeld geen braaksporen in de woning, dus kwaad opzet werd door ons uitgesloten. De precieze doodsoorzaak blijft wel ongekend.”