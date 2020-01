Man (45) krijgt voorwaardelijke celstraf voor bezit en verspreiding van “massale hoeveelheid” kinderporno Siebe De Voogt

21 januari 2020

16u50 0 Zedelgem Een 45-jarige man uit Zedelgem heeft een voorwaardelijke celstraf van 2 jaar gekregen voor het bezit en de verspreiding van kinderporno. Op zijn computer trof de politie “een massale hoeveelheid” aan bezwarende foto’s en video’s aan.

De feiten kwamen aan het licht, toen het Brugse parket vanuit de Verenigde Staten een rapport doorkreeg over kinderporno die sinds 24 december 2016 vanaf een Belgische IP-adres verpreid werd. Speurders kwamen snel uit bij J.A. uit Zedelgem. Op de computer in het appartement van de 45-jarige man trof het gerecht “een massale hoeveelheid” aan kinderpornografische foto’s en video’s aan. De bestanden werden door de veertiger ook uitgewisseld in chatboxen. J.A. werd door de onderzoeksrechter meteen vrijgelaten onder voorwaarden. Sindsdien laat hij zich begeleiden bij een psychiater. Die schat de kans op nieuwe feiten laag in, waardoor de rechtbank de Zedelgemnaar dinsdagmorgen een voorwaardelijke celstraf van 2 jaar oplegde. Hij moet z’n begeleiding de komende jaren verderzetten.