Locatie voor nieuwe school in Zedelgem stuit op verontwaardiging Bart Huysentruyt

22 september 2020

14u19 0 Zedelgem De Zedelgemse oppositiepartij N-VA is verrast over de keuze van de Scholengroep Sint-Rembert én houding van het gemeentebestuur over de locatie van de nieuw te bouwen school aan de Patrijzenhoek.

Zoals bekend komt er een gloednieuwe school in Zedelgem. Sint-Rembert verlaat onder meer de gebouwen langs de Groenestraat in het centrum van de gemeente. Voor de nieuwbouw kiest de scholengroep voor de omgeving van De Groene Meersen. “Opvallend", noemt Niko Larock, voorzitter van N-VA Zedelgem, die keuze.

Gevoelig voor wateroverlast

“Op de gemeenteraad is hier nog met geen woord over gerept. In de toekomstvisie van Zedelgem staat nochtans dat net de kern van het dorp versterkt moet worden. En dat buitengebieden zoveel mogelijk groen moeten blijven. Dit plan druist daar volledig tegenin.”

N-VA Zedelgem is niet tegen een nieuwe stek voor de school. “Maar dan enkel en alleen op een plaats waar de dorps- en leefgemeenschap er baat bij hebben”, vindt Larock. “Bovendien wordt nu gekozen voor een gebied dat gevoelig is voor wateroverlast.” De partij vraagt nu bijkomend overleg.