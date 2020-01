Leuke muziek, lekker eten en dierenrechten: da’s het eerste veganistische festival van het land Bart Huysentruyt

24 januari 2020

17u34 0 Zedelgem Het kasteeldomein van Loppem vormt deze zomer het decor van een volledig veganistisch festival. Het initiatief, een Belgische primeur, gaat uit van New Ethics. Dat is een vzw die de levenswijze - het gebruik van dierlijke producten vermijden - bekender probeert te maken. “We wilden eerst iets kleinschalig doen, maar merkten al heel snel dat er héél veel interesse is", zegt Davy De Schrooder. Een internationale reggaetopper heeft inmiddels zijn komst bevestigd.

Vegamping: zo heet het allereerste volledige veganistische festival in ons land. Het vindt plaats van 3 tot en met 5 juli in en rond het kasteel van Loppem. Aan het kasteel zelf en de schuur vind je de podia, het park is voorbehouden voor de camping. “Bij onze oprichting, zo'n twee jaar geleden, hebben we gemerkt dat veel­ veganisten op zoek zijn naar een losse manier om gelijkgezinden te leren kennen. Heel snel bleek dat het merendeel van ons ­publiek ook een kampeer- en festivalpubliek is. Zo is het idee voor Vegamping ontstaan”, zegt Davy De Schrooder, die uit Oostende komt.

Dierenrechten

Hij organiseert het festival samen met Femke D'hondt. “We zochten een locatie die goed bereikbaar was en vooral erg groen was. Dit domein beantwoordt daar perfect aan. Hier willen we mensen meer vertrouwd maken met veganisme, dierenrechten, maar ook lekker eten. Een festival is iets anders dan beurzen of workshops. De gezelligheid zal voorop staan, met aandacht voor goede sprekers, maar dan in een festivalsetting.”

Macka B

Verwacht je dus niet aan saaie uiteenzettingen, gevolgd door een paar honderd man op een stoeltje. “Neen, we willen er echt een beleving van maken", zegt De Schrooder. “Het wordt een mix van sprekers en muziek. Met Macka B hebben we meteen een internationale topper te pakken. Deze Brits-Jamaicaanse artiest timmert al sinds 1986 aan zijn solocarrière en schopte het tot een van de meest gerespecteerde artiesten uit de reggae scene. Hij speelde op alle continenten en alle hoofdpodia van de grootste reggaefestivals ter wereld.”

Ook de niet-reggaeliefhebber kan Macka B kennen. Hij ging in 2017 viraal op YouTube met posts als ‘Medical Mondays’ en ‘Wha Me Eat Wednesdays’. Zijn video ‘Cucumba’ bereikte meer dan 100 miljoen views. “Hij past als artiest perfect in het verhaal dat we met Vegamping willen vertellen”, aldus Davy De Schrooder. “Hij is namelijk een toegewijde veganist. Dat komt ook terug in zijn teksten, waarin hij het positieve van die levensstijl toelicht, zonder respectloos te zijn tegenover niet-veganisten.”

Vegamping verwacht minstens 500 man op de eerste editie van het festival.

Nieuwe namen én de eerste weekendtickets (49,95 euro voor volwassenen) kan je vinden op www.vegamping.com.