Leen (36) start met haar eigen BabySpa: “Zelf ervaren hoe mooi het is om verbonden te zijn met eigen kind” Bart Huysentruyt

26 juli 2020

15u17 0 Zedelgem Op het Xaverianenplein in Zedelgem is Leen Van Acker (36) gestart met haar eigen zaak Liyo’s BabySpa. Ze wijst op de vele voordelen voor moeder én kind. “Verbondenheid staat hier centraal”, zegt ze.

Leen is als psycholoog verbonden aan het Psychiatrisch Ziekenhuis van Gent. Ze werkte eerder ook voor een privépraktijk, maar die activiteiten heeft ze nu aan de kant gezet om zich volop op haar eigen BabySpa te concentreren. “Ik was op zoek naar meer evenwicht in mijn leven", vertelt Leen Van Acker. “In mijn nieuw samengesteld gezin is er met Liyo nog een derde kindje in mijn leven bijgekomen. Ik voel me op dat vlak compleet, hoewel het niet over een leien dakje is verlopen. We zijn zelf naar zo'n babyspa gegaan en ik heb daar ervaren hoe verbonden je kan zijn met je eigen kind. Het is een gevoel dat ik graag wil doorgeven. Ik wist meteen dat ik dit wilde doen." Tijdens de lockdown werd een ruimte in het huis omgetoverd tot spa. “Baby’s hebben een haat-liefdeverhouding met water, maar er zijn vooral veel voordelen aan zo'n relaxerend badje. Het is goed tegen de buikkrampjes of reflux, kindjes worden er erg ontspannen van en het is goed voor de motoriek.”