Lars Van Ryckeghem blikt vooruit op BK voor U19 in Koksijde: “Lange vlucht zoals vorig jaar zit er niet in” Hans Fruyt

15 september 2020

12u37 0 Zedelgem Begin juni 2019 veroverde Lars Van Ryckeghem in Anzegem brons op het BK voor junioren. Enkel Arnaud De Lie en Simon Dehairs gingen hem toen, na een lange vlucht met vier, vooraf. In Koksijde wordt komende zondag voor nationaal kampioen De Lie, recent derde op het EK in Plouay, een opvolger gezocht.

Met De Lie, Dehairs en Ben Squire domineerde Van Ryckeghem vorig jaar, in een heet Anzegem, van start tot finish het nationaal wegkampioenschap. De junioren serveerden die dag een heerlijke strijd. De vier vroege vluchters bleven nipt uit de greep van een tiental met een stel andere favorieten. Voor ons was het één van de mooiste BK’s voor junioren ooit. “Een tof koersje!”, beaamt Van Ryckeghem. “Het was heel warm. Al in de tweede ronde raakten we met vier voorop. We draaiden uitstekend rond, maar in de spurt dacht ik de minste te zijn. Vandaar dat ik halfweg de voorlaatste ronde probeerde alleen weg te geraken. Ik nam vijftig of honderd meter, maar werd weer ingelopen. Daarna hield ik er de gang in. Om niet voor niets een hele dag voorop te hebben gereden.”

Hoge Blekker

In de laatste rechte lijn kwamen de achtervolgers net te laat. Van Ryckeghem wurmde zich als derde op het podium. Hij vermoedt dat het moeilijk wordt om zondag in Koksijde een gelijkaardig scenario te schrijven. “Vorig jaar streden we in Anzegem op een heel mooi parcours om de driekleur”, benadrukt Van Ryckeghem. “Zondag is het een omloop aan zee. Volledig vlak, met enkel de Hoge Blekker als hindernis. Daar zal het wel eens scheuren, maar ik vrees dat het verschil er niet gemaakt kan worden. Een lange vlucht zoals vorig jaar zit er niet in. Bovendien zit iedereen heel fris, want door de coronacrisis hebben we de voorbije maanden amper kunnen koersen. In de wedstrijden die ik de voorbije weken reed, merkte ik dat de snelheid twee tot drie per uur hoger ligt dan normaal. Arnaud De Lie is kandidaat om zichzelf op te volgen. In een sprint maken ook Gianluca Pollefliet en Noah Vandenbranden een grote kans. Ik hoop dat ik tegen zondag helemaal in orde geraak. Zondag, na de koers in Outrijve, reed ik met de fiets naar huis. Net voor Harelbeke kwam ik met Ramses Debruyne, winnaar in Outrijve, ten val. Mijn schouder incasseerde een stevige klap. Foto’s liet ik niet nemen. Ik denk niet dat er iets gebroken is.”