Laatste dag voor slagerskoppel Geert (60) en Marleen (58): “Maar blij dat onze zaak blijft bestaan” Bart Huysentruyt

09 juni 2020

14u12 0 Zedelgem Zedelgem-dorp verliest een fijn slagerskoppel, want Geert Vanhullebus (60) en Marleen Stroo (58) beleven vandaag hun laatste dag. Na 35 jaar verlaten ze de bekende slagerij tegenover het gemeentehuis. Gelukkig staat een nieuw beenhouwerskoppel klaar.

Geert en Marleen zijn op 7 januari 1984 op de hoek van de Groenestraat en de Loppemsestraat gestart. “We waren pas een paar dagen getrouwd”, zeggen ze. Geert had toen al veel ervaring opgedaan bij beenhouwers in Knokke en Antwerpen. Toevallig kwam het koppel in Zedelgem terecht. De droogworsten waren al die tijd hun specialiteit. Niet toevallig stond dat ook op de luifel vermeld en wie passeerde zag de worsten ook netjes hangen achter de toog. “Klanten kwamen uit de hele provincie voor onze lekkernij”, weten Geert en Marleen. “We geven het recept door aan het koppel dat de zaak overneemt.”

Want, en dat is goed nieuws voor Zedelgem, er is een overnemer gevonden. Branco Desmedt en Lies Carpels uit Koekelare beginnen eraan in de loop van juli. Geert en Marleen zullen nu in Snellegem van hun welverdiende rust genieten. “We willen langs deze weg nog eens onze klanten bedanken”, zeggen ze.