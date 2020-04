Kunstenaar Andy Verschoote uit Zedelgem mag 10 silhouetten plaatsen in Vloethemveld Bart Huysentruyt

21 april 2020

17u34 0 Zedelgem Zedelgemnaar Andy Verschoote mag tien silhouetten ontwerpen voor de nieuwe onthaalzone in Vloethemveld, het natuurdomein in Zedelgem en Jabbeke.

In het najaar van 2019 lanceerden de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), Natuur en Bos (ANB) en de gemeenten Zedelgem en Jabbeke een oproep naar kunstenaars om een silhouetten te ontwerpen die geplaatst zullen worden aan de onthaalzone in Vloethemveld. Het winnende ontwerp is van de hand van Zedelgemnaar Andy Verschoote.

Het ontwerp van Andy spreekt aan omdat de silhouetten het individu weerspiegelen en de verscheidenheid van mensen zoals militairen, krijgsgevangenen en bezoekers uit verschillende landen weergeeft. De silhouetten worden uit Cortenstaal gemaakt, een materiaal dat verwijst naar het staal dat gebruikt werd voor de ondersteuning van gebouwen en de spoorlijnen in Vloethemveld. Andy Verschoote krijgt nu de tijd om zijn silhouetten te maken. De kosten voor de realisatie, ongeveer 9.000 euro, zullen worden gedragen door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en de gemeente Zedelgem.

Het Vloethemveld is een natuurgebied van ongeveer 330 hectare met een verborgen verleden. Je vindt er ongerepte natuur, militair erfgoed en de herinnering aan een krijgsgevangenenkamp door de kunst van zijn bewoners. De silhouetten zouden er moeten zijn tegen juni.