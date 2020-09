Kris (50) ligt in kunstmatige coma na aanrijding op koersfiets: “Hij zou eind deze week naar Italië vertrekken met zijn tweelingbroer” Siebe De Voogt

13u22 0 Zedelgem De 50-jarige Kris B. uit Veldegem wordt in een kunstmatige coma gehouden na zijn De 50-jarige Kris B. uit Veldegem wordt in een kunstmatige coma gehouden na zijn zwaar ongeval zondagnamiddag in Koekelare. Volgens zijn echtgenote was de man een trainingsritje aan het maken. “Hij zou vrijdag met zijn tweelingbroer naar Italië vertrekken om te fietsen", vertelt ze.

Kris herstelt momenteel in het ziekenhuis van Roeselare na een zware aanrijding die hij meemaakte op het kruispunt van de Veldstraat en Litterveldstraat in Koekelare. Zijn echtgenote mocht hem zondag al één keer bezoeken. “De dokters houden mijn man in een kunstmatige coma”, vertelt de vrouw. “Hij heeft een kleine bloeding opgelopen in zijn hersenen. Voorlopig is het afwachten hoe zijn situatie zal evolueren.”

Klimmersbenen

De echtgenote van de wielertoerist kreeg zondagnamiddag een telefoontje van haar man. Alleen kreeg ze hem niet aan de lijn, maar wel de politie. “Ik schrok enorm toen ze vertelden dat Kris een ongeval had gehad. Ze slaagden er eerst niet in om hem te identificeren, maar gelukkig had mijn man zijn gsm bij. Hij was ‘s morgens vertrokken voor een trainingsrit richting Kemmelberg. Hij zou normaal vrijdag vertrekken naar Italië met zijn tweelingbroer en wou nog even zijn klimmersbenen aanscherpen. Op de terugweg naar huis moet het ongeval gebeurd zijn. Maar de politie weet nog niet hoe. Er is een onderzoek bezig naar wie precies in fout was.”

Na de aanrijding op het kruispunt kwam Kris zwaar op zijn hoofd terecht. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. “Hij had gelukkig zijn helm aan. Die heeft hem wellicht het leven gered”, stelt zijn vrouw. “De dokters zagen dat mijn man heel sportief is. Ook dat zal hem helpen om erdoor te komen. Ik en onze twee kinderen hopen gewoon op het beste. Pas als ze Kris uit coma halen, zal duidelijk worden welke schade hij precies opgelopen heeft bij zijn val. We blijven echter positief.”