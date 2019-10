Kortsluiting naast fornuis zorgt voor keukenbrand in woning Siebe De Voogt

31 oktober 2019

13u24 3 Zedelgem In de Rolleweg in Loppem is donderdagmiddag brand uitgebroken in de keuken van een woning. Een kortsluiting naast het fornuis lag wellicht aan de oorzaak.

Het vuur werd even na 12 uur opgemerkt door de bewoners van het getroffen huis. De brandweer was snel ter plaatse en had de kleine brand relatief snel onder controle. De schade bleef beperkt tot de keuken. Omdat de nutsvoorzieningen door de brand afgesloten zijn, besliste de brandweer uit veiligheidsoverwegingen om de woning tijdelijk onbewoonbaar te verklaren. Tijdens de interventie was de Rolleweg een tijdlang afgesloten voor het verkeer.