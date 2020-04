Koppel neemt frituur over in volle coronacrisis: “Het was zo gepland en er moet brood op de plank komen” Bart Huysentruyt

03 april 2020

13u01 0 Zedelgem Kevin Eerebout en Bianca Vanpraet zijn sinds woensdag gestart als nieuwe uitbaters van frituur ‘t Frietmandje in Aartrijke. Dat is uitzonderlijk, in volle coronacrisis. Maar het koppel twijfelde niet. “De overname was zo gepland en er moet ook bij ons brood op de plank komen.”

Je zal maar net in deze coronacrisis de opening van een horecazaak gepland hebben. Voor de meeste (toekomstige) uitbaters is dat een verloren zaak, want cafés en restaurants moeten gesloten blijven. Maar voor frituren die enkel takeaway verzorgen, is er een uitzondering. Laat dat dan het geluk zijn van Kevin Eerebout en Bianca Vanpraet. Zij zijn sinds woensdag gestart als uitbaters van 't Frietmandje langs de Engelstraat in Aartrijke.

“We draaien al een maandje mee in de zaak”, zegt friturist Kevin, die 25 jaar lang chocolatier was in Brugge. Zijn vrouw Bianca is de komende dagen nog actief als verzorgende in het AZ Sint-Jan in Brugge. Al is het de bedoeling om vanaf 1 mei voltijds mee te draaien in de frituur. ‘t Frietmandje werd drie jaar lang uitgebaat door Nico Baertsoen en Inge Ernest. Zij geven nog heel de maand april tips aan het overnemende koppel. “We willen dan ook niks aan het bestaande concept veranderen", zegt Kevin Eerebout. “Alle klassiekers, zoals de ambachtelijke bouletten en burgers, blijven op de kaart staan. Ook aan het interieur zullen we in de toekomst niks wijzigen. We zijn overtuigd van dit concept.”

Mondmaskers en handschoenen

De timing is op zijn minst opmerkelijk. In volle coronacrisis opent de frituur enkel de deuren van 17 tot 21 uur en dat enkel voor takeaway. Je mag dus wel de frituur binnen om je bestelling te maken. Online bestellen kan ook. Dan krijg je een sms’je van de uitbater als je maaltijd klaar is. “We houden ons aan alle hygiëneregels. Dat wil zeggen dat we mondmaskers en handschoenen dragen. We zorgen ervoor dat de klanten maximaal afstand houden van elkaar. Er is een wachtruimte en klanten kunnen ook buiten wachten. Bij slecht weer kunnen we altijd een tent plaatsen.”

Elke dag open

Kevin en Bianca hebben niet getwijfeld om hun zaak op 1 april te openen, ook al legde de overheid steeds strengere maatregelen op. “Op dit moment primeert de volksgezondheid. Wij mogen blij zijn dat we nog de mogelijkheid krijgen om klanten te bedienen", zegt de friturist. “We hebben meteen beslist om niet te openen tijdens de middag, maar wel elke dag tijdens de avondshift. De opening was voorzien voor 1 april en we wilden dat niet uitstellen. Er moet ook bij ons brood op de plank komen.”