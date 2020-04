Koning Filip belt met Rozenweelde in Aartrijke: “Hij was echt heel bezorgd” Bart Huysentruyt

02 april 2020

13u40 0 Zedelgem Koning Filip heeft woensdag even gebeld met de directie van medisch pedagogisch centrum Rozenweelde in Aartrijke. Daar vangen ze kinderen met een beperking op.

Door de coronacrisis moeten veertig van de honderd kinderen die van het centrum gebruik maken verplicht in quarantaine. En dat voor op zijn minst vijf weken. De maatregelen die aan de woonzorgcentra werden opgelegd, gelden immers ook voor het MPI. Behalve het personeel mag er niemand nog binnen of buiten. Dat was ook de reden voor het telefoontje van koning Filip. Hij informeerde woensdag tijdens een gesprek van dertien minuten naar de toestand in de voorziening. “Hij klonk me oprecht heel bezorgd", zegt waarnemend directeur Elke Winne. “Twee dagen voordien werd ik gecontacteerd door het paleis. Ik dacht zelfs eerst nog dat het om een aprilgrap ging. De koning vroeg naar de huidige situatie bij ons en hij wilde ook graag weten wat onze noden zijn. Ik antwoordde dat we de situatie onder controle hebben. We kunnen voorlopig op iedereen rekenen, al blijven we wel in de kou staan als het gaat om beschermingsmateriaal. Daar heb ik hem even attent op gemaakt, ja.”

De directeur nam het vooral op voor haar personeel. “Onze mensen proberen de rol van de ouders zo goed mogelijk over te nemen. Ze staan dag en nacht klaar voor de kinderen. Hopelijk kan dit zo blijven, want als personeelsleden ziek worden moeten ze meteen naar huis. Elke personeelslid moet bij aankomst en vertrek de eigen lichaamstemperatuur meten. En de vrijwilligers mogen sowieso niet meer komen. Ik ben blij dat mensen vandaag applaudisseren voor de zorg. Maar hopelijk denken ze na deze crisis twee keer na vooraleer ze nog besparingen plannen in de zorg.”