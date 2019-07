Klokhof heeft nu ook zijn eigen Tripel Bart Huysentruyt

09u00 0 Zedelgem Met de Klokhof Tripel staat er in de Loppemse zomerbar een nieuw biertje op de kaart.

Klokhof Zomercafé wordt voor het derde jaar op rij uitgebaat door Signe Schoonjans (23), dochter van actrice en presentatrice Sabine Goethals. Die laatste kwam op het idee om zelf een bier te brouwen. “Het was een idee van mijn man Peter”, verklaart Sabine nader. “Toen begon ik erover na te denken en omdat ik de laatste tijd meer interesse kreeg in bier. We wisten allebei heel erg goed wat we wilden, hoe het bier moest smaken, er uitzien én hoe die zou geschonken worden. Ook het glas en de ticketing van de fles moesten kloppen.” Brouwerij Stokhove uit Waardamme maakte het nieuwe gerstenat. De Klokhof Tripel is een licht amberkleurige evenwichtige tripel, romig en zacht karakter met een alcoholpercentage van 8,2. Het Klokhof Zomercafé is in juli en augustus open van zondag tot en met woensdag tussen 11 en 23 uur.