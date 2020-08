Klimteam moet man met gebroken heup uit z'n woning helpen Siebe De Voogt

21 augustus 2020

08u44 0 Zedelgem Het gespecialiseerde klimteam van de brandweer is vrijdagmorgen moeten tussenkomen in ‘t Veld in Aartrijke. Een man die een heupbreuk had opgelopen, kon niet op de gebruikelijke manier geëvacueerd worden uit z'n woning en dus moest een alternatief bedacht worden.

De opmerkelijke interventie vond even voor 7.30 uur plaats. Een bewoner was ten val gekomen op de eerste verdieping van z'n woning en had daarbij z'n heup gebroken. Omdat evacueren langs de kleine draaitrap geen optie was en de ladderwagen van de brandweer door elektrische kabels onvoldoende dicht de woning kon naderen, werd het gespecialiseerde team van de brandweer opgeroepen. Die konden het slachtoffer via een klein dakraam veilig naar de begane grond brengen. De man werd uiteindelijk met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.