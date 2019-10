Kinderen van De Glimlach komen verkleed naar de klas voor meer fairtrade BHT

15u18 0 Zedelgem De kinderen van basisschool De Glimlach in Zedelgem kwamen vrijdag verkleed naar school. Dat mocht voor een keertje, in het kader van eerlijke handel.

De kinderen werkten de week vooraf in de klassen rond het thema. Op vrijdag zelf konden ze cacaopunten verzamelen. In de namiddag was er een spel doorheen het schooldomein. De winnaars werden bekend gemaakt en kregen elk een reep chocolade. De andere leerlingen proeven hun chocolade maandag op school.