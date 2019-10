Kathy Ottoy kweekt met 40 kilogram de zwaarste pompoen Bart Huysentruyt

15 oktober 2019

08u37 0 Zedelgem Kathy Ottoy is de winnaar geworden van de jaarlijkse pompoenwedstrijd van Tuinhier Veldegem. Ze kweekte er eentje van 40,80 kilogram.

De huldiging stond helemaal in het teken van het afscheid van uittredend voorzitter Roger Lagrou. Hij was 26 jaar lang actief als voorzitter van de vereniging. Naast die taak telde hij ook de centen en was hij verantwoordelijk voor de aankopen. Geert Van Hulle volgt hem op. Op dinsdag 29 oktober om 19,30 uur in 't Lokaal is er een infoavond ‘Start to Tuinhier’. Iedereen is er welkom.