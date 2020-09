Julie Van De Velde naar het WK in Imola: “Geen hoge verwachtingen nadat ik in Giro Rosa ziek opgaf” Hans Fruyt

23 september 2020

12u26 0 Zedelgem In Anzegem zat Julie Van De Velde dinsdag in het winnende kamp. Ploeggenote Lotte Kopecky kroonde zich tot nationaal kampioene. In tegenstelling tot de winnares rijdt Van De Velde zaterdag in het Italiaanse Imola het wereldkampioenschap voor vrouwen elite. Weliswaar zonder steile ambities.

“In Anzegem was het doel de titelstrijd zo hard mogelijk maken, vandaar dat we van bij de start de koers in handen namen”, blikte Julie Van De Velde net voor de afreis naar Imola terug. “Toen Lotte Kopecky met Jolien D’hoore voorop raakte hadden we er vertrouwen in dat Lotte het kon afmaken. Door Jolien op de hellingen af te matten. In de achtervolging toonden Valerie Demey en Kelly Van Den Steen zich bedrijvig. Wij probeerden die reacties te ontregelen.”

Julie Van De Velde bolde als 27ste over de streep. Vorige week dinsdag staakte ze in de Giro Rosa de strijd. De dag voordien kreeg ze maag- en darmproblemen waardoor ze al haar energie verspeelde. “Tijdens de etappe over 180 kilometer werd ik ziek”, zuchtte de 27-jarige renster. “Na die rit was ik helemaal leeg. Ik kon niet eten. Waardoor ik volledig leeg aan de volgende etappe begon en moest opgeven. Jammer. Ik had in het begin van de Giro bewust tijd verloren om in het tweede deel van de rittenkoers mee te gaan in een ontsnapping. Dat plan viel in duigen. Helemaal hersteld ben ik nog niet. Dat voelde ik tijdens het BK. Gelukkig zijn er nog een paar dagen om verder te herstellen.”

Zodat Van De Velde, die na het WK de Waalse klassiekers afwerkt, zaterdag met betere benen aan de start kan komen. Van de regenboogstrijd verwacht ze niet veel. Alle ogen zijn gericht op de Nederlandse ploeg. Uittredend wereldkampioene Annemiek Van Vleuten zou, ondanks ze in de Giro Rosa bij een val een sleutelbeenbreuk opliep, toch aan de start komen. “Iedereen die goed was in de Ronde van Italië zal dat ook zijn op het WK”, besloot Van De Velde. “Wij moeten het doen zonder Sofie De Vuyst, onze beste klimmer die vorig jaar in Harrogate veertiende eindigde. Zaterdag zullen we niet met hoge verwachtingen aan de start komen. Ikzelf ook niet want eigenlijk gaat het al het hele seizoen niet zo super.”