Julie Van De Velde begint aan haar tweede Giro Rosa: “Minder in de cols dan vorig jaar” Hans Fruyt

10 september 2020

17u31 0 Zedelgem Julie Van De Velde begint vrijdag aan haar tweede Giro Rosa. Vorig jaar sloot ze deze Ronde van Italië voor vrouwen bij haar debuut als zeventiende af. Ze gaf op eindlaureate Annemiek Van Vleuten dertien minuten toe. Verwachtingen voor haar tweede Giro Rosa durft de 27-jarige Aartrijkse niet uitspreken.

“Met die zeventiende plaats was ik vorig jaar heel content want voor mij stonden niets dan grote namen”, herinnert Julie Van De Velde zich nog heel goed. “Het parcours van deze Giro Risa ziet er wel wat anders uit. Ik heb de indruk dat we veel minder in het hooggebergte gaan koersen. Tenzij ik het roadbook niet perfect interpreteerde. Na de ploegentijdrit van vrijdag gaan we in de eerste etappe tot duizend meter. Daarna stijgen we volgens mij niet meer boven vijfhonderd meter. Dus worden het dit keer Ardennenritten. Ik denk dat deze Giro minder lastig is dan vorig jaar.”

Woensdag en gisteren oefenden de rensters van Lotto-Soudal de ploegentijdrit – een proef over 16,8 kilometer in en rond Grosseto – in. Lotte Kopecky neemt de start voor haar rekening. De Nederlandse Teuntje Beekhuis zit op positie twee, de Italiaanse Ariana Fidanza op drie, Loone Meertens op vier, Julie Van De Velde op vijf en de Britse Abby-Mae Parkison sluit het rijtje af.

Ziek na Strade Bianchi

“Er zijn ploegen die veel vaker op deze discipline trainen”, weet Van De Velde. “Toch zijn wij hier met een paar grote motoren. We gaan het zo goed mogelijk proberen vanaf brengen in die ploegentijdrit. Met de ploegleiding heb ik, wat deze Giro Rosa betreft, enkele dingen op een rijtje gezet. Want ik weet niet of er voor mij een goed eindklassement insteekt. Misschien moet ik er ergens een ritje uitpikken. Na Strade Bianchi werd ik ziek. De avond van de koers kreeg ik een klop van de hamer, de week nadien maakte ik koorts. Blijkbaar was ik in de verzengde hitte bijzonder diep geweest, te diep. In zo’n weer koersen was niet gezond. Nadien was ik op de sukkel. Het BK tijdrijden viel nog mee (brons, red.), mijn EK was niet goed. Ik hoop dat ik intussen helemaal hersteld ben. Want ik wil een selectie voor het WK in Imola in de wacht slepen.”