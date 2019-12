Jongeren plakken rookmelders af voor fuif: jeugdhuis Twen moet van gemeente maand dicht Bart Huysentruyt

01 december 2019

14u17 2 Zedelgem Het Zedelgemse jeugdhuis Twen blijft tot en met 5 januari 2020 gesloten na een bizar incident.

“Het is een sanctie die ons werd opgelegd door gemeente Zedelgem, omdat we enkele rookmelders hadden afgeplakt op onze Purge Night", klinkt het in een officiële mededeling van het jeugdhuis. “Dat deden we niet om de brandveiligheid in gevaar te brengen, maar enkel zo konden we een vernevelaar gebruiken om meer sfeer te creëren." De jongeren zijn zich wél schuldbewust. “Dat hadden we beter niet gedaan. We geven onze fout toe en aanvaarden een sanctie. Maar dit gaat wel heel ver. De activiteitenkalender zat immers heel erg vol in december. Wij hebben gisteren bijna een ganse dag telefoontjes gepleegd om hier nog iets aan te kunnen veranderen, wat helaas niet meer mogelijk bleek te zijn.”

De algemene vergadering van volgende week zaterdag 7 december gaat wel door, maar dan in cafe Oud Gemeentehuis in Aartrijke. Ook voor andere activiteiten zoekt het jeugdhuis een oplossing.