Jongeman krijgt 18 maanden cel voor diefstallen in kleedkamers van Excelsior Zedelgem Siebe De Voogt

14 mei 2020

14u46 2 Zedelgem Een 20-jarige Bruggeling heeft 18 maanden cel gekregen voor enkele diefstallen in de kleedkamers van voetbalclub Excelsior Zedelgem. Dave R. stelde ook zijn rekening ter beschikking van een criminele bende die zich bezighield met phishingpraktijken. Ondanks zijn jonge leeftijd kwam de man al meermaals in aanraking met het gerecht.

Dave R. kort na de zomer in de boeien geslagen door de politie. Hij was net weer op vrije voeten, nadat hij drie maanden eerder 2 jaar cel, waarvan 4 maanden effectief, had gekregen voor een inbraak in een jeugdhuis en diefstal bij z'n werkgever. Het vonnis bracht de jonge Bruggeling niet tot beter inzicht. Op 17 september bestal hij samen met een 23-jarige kompaan uit Zedelgem vier voetballers van hun portefeuille in de kleedkamers van Excelsior Zedelgem. Vier dagen eerder had R. ook al drie bankkaarten gestolen van een vrouw in Brugge.

Het onderzoek wees uit dat hij naast de diefstallen ook z'n rekening ter beschikking stelde van een bende die zich bezighield met phishingpraktijken. Ook een 42-jarige man uit Kortrijk stond daar overigens mee voor terecht. Dave R. kreeg voor de diefstallen en de “money mule”-praktijken donderdagmorgen 18 maanden cel. Zijn kompaan bij de diefstallen in Zedelgem werd veroordeeld tot 8 maanden cel met uitstel. De Kortrijkzaan kwam tot slot weg met 800 euro boete, die de rechter volledig met uitstel oplegde.