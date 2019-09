Jonge veelpleger opnieuw in cel voor diefstallen in kleedkamers van Excelsior Zedelgem Siebe De Voogt

19 september 2019

19u16 0 Zedelgem Een 19-jarige Bruggeling zit opnieuw in de cel op verdenking van verschillende diefstallen in de kleedkamers van voetbalclub Excelsior Zedelgem. Dave R. zou op 1 juli portefeuilles zijn beginnen stelen op de club. Amper vier dagen eerder werd hij nog veroordeeld.

“Dergelijk dossier heb ik nog niet veel gezien.” De procureur stak dit voorjaar z’n verbazing niet onder stoelen of banken voor de hardleersheid van Dave R. De 19-jarige Bruggeling moest zich toen voor de rechter verantwoorden voor een diefstal en een inbraak. In maart vorig jaar ging hij aan de slag in hotel Velotel in Brugge. Hoewel hij kort nadien opgepakt werd voor valsemunterij, mocht de jongeman er na z’n vrijlating toch aan de slag blijven. Hij bedankte z’n werkgever door 4.000 euro uit de kassa te stelen. R. werd opnieuw aangehouden, maar kwam korte tijd opnieuw voorwaardelijk vrij. Weer hield hij zich niet aan z’n voorwaarden. Meer zelfs: de Bruggeling brak binnen in jeugdhuis Den Couter in Poperinge en ging aan de haal met 600 euro uit de kassa.

Voor de inbraak en de diefstal bij z’n werkgever kreeg de man op 27 juni een celstraf van 2 jaar, waarvan 4 maanden effectief. R. kwam op vrije voeten, maar begon dus meteen weer z’n oude gewoontes op te nemen. Volgens het Brugse parket werd hij dinsdag gearresteerd voor meerdere diefstallen uit de kleedkamers van voetbalclub Excelsior Zedelgem. Hij maakte er onder andere portefeuilles buit. Verder onderzoek moet uitwijzen of R. nog voor meerdere gelijkaardige feiten in aanmerking komt. Ook een mogelijke kompaan van de jongeman werd dinsdag gearresteerd. Hij werd door de onderzoeksrechter onder strikte voorwaarden vrijgelaten.