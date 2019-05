Jeugdauteur Chris Couwelier is nieuwe bestuurder van Vlaamse bosgroepen Bart Huysentruyt

28 mei 2019

09u36 0 Zedelgem Chris Couwelier, zelfstandig boekhandelaar en jeugdschrijver uit Zedelgem is aangesteld als nieuwe bestuurder in de Koepel van Vlaamse bosgroepen.

De Koepel verenigt 11 bosgroepen met samen 13.000 leden boseigenaars. Chris is bij de Koepel de vertegenwoordiger van West-Vlaanderen. Hij volgt er Jonkheer Benoit de Maere ‘d Aertrycke uit Anzegem op. “Eén van de uitdagingen is om jonge bossen beter te beheren en weerbaarder te maken tegen de klimaatverandering en de veiligheid bij bosbeheerwerken verhogen”, vertelt hij. West-Vlaanderen telt twee bosgroepen: Bosgroep Houtland voor het noorden en Bosgroep IJzer en Leie in het zuiden. “De bedoeling is om deze eigenaars op vrijwillige basis te laten samenwerken aan gezonde en aantrekkelijke bossen. Concreet kunnen de leden bij de bosgroep terecht voor advies en administratieve hulp maar ook voor beheerwerken, houtverkopen en cursussen”, zegt Chris Couwelier. Bij de West-Vlaamse bosgroepen zijn 881 boseigenaars aangesloten, goed voor 5.193ha bos. Dat is de helft van alle West-Vlaamse bossen.