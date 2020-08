Iran bezoeken kan gewoon in Zedelgem, maar dan met mondmasker Bart Huysentruyt

31 augustus 2020

11u27 0 Zedelgem Fotoclub Kiwabi laat haar voorstelling ‘Iran, ziel van het oude Perzië’ coronaproof doorgaan in zaal De Groene Meersen in Zedelgem. Dat gebeurt op zaterdag 12 september om 14 uur en 19.30 uur.

Eerder was de digitale voorstelling gepland in april. Handgel is beschikbaar. Er wordt ook gevraagd om het mondmasker te dragen. Er mogen maximaal honderd mensen komen kijken. Dat kan via reservaties. Meer info: freddyslabbinck@skynet.be.