ING en VDG Brugge verhuizen al zeker naar nieuwbouw Heydelberg Bart Huysentruyt

15 september 2020

17u13 0 Zedelgem In Loppem is dinsdag de eerste gevelsteen van het nieuwbouwproject Domein Heydelberg geplaatst. Het domein van 25.000 vierkante meter ligt langs de Heidelbergstraat.

Het project valt op door het gebruik van energiezuinige en dus duurzame technieken. De appartementen zijn bijna-energieneutraal (BEN), wat eigenlijk pas voor bouwaanvraagdossiers vanaf 2021 de te halen norm wordt in Vlaanderen en zelfs in heel Europa. Op het domein bevinden zich twee bestaande statige gebouwen die mee de klasse van de site bepalen: het imposante kasteel Villa Madonna en de directeurswoning. De beide woningen staan op de inventaris van onroerend erfgoed en worden volledig in ere hersteld.

Business center

Domein Heydelberg is niet alleen een plaats om te wonen (er komen 20 appartementen), maar ook om te werken. In de nieuwbouwkantoren en de bestaande directeurswoning vestigen zich twee gerenommeerde bedrijven. Het business center Brugge van ING België, onder leiding van Herbert Vanhoutte, zal haar intrek nemen in de directeurswoning en in een deel van het nieuwbouw gelijkvloers. Het business center Brugge bedient ondernemingen en klanten in Noord-West-Vlaanderen. De omliggende ING kantoren verhuizen eveneens naar de nieuwe site. Ook VGD Brugge, onder leiding van Charlotte Pille, zal er vanaf voorjaar 2022, gevestigd zijn.

VGD biedt al meer dan 35 jaar onafhankelijk financieel advies op maat van en aan kmo’s.