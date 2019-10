Inbrekersbende riskeert vijf jaar na inbraken in Zedelgem en Gistel celstraffen tot 2 jaar Siebe De Voogt

01 oktober 2019

15u45 0 Zedelgem Twee Albanezen uit het Brusselse riskeren in de Brugse rechtbank celstraffen tot 2 jaar voor vier inbraken die vijf jaar geleden plaatsvonden in Zedelgem en Gistel. Hun kompaan kon nooit geïdentificeerd worden.

Agus J. (53) en Shkelqim D. (53) werden in de nacht van 5 op 6 september 2014 opgeschrikt bij een inbraak in Gistel. Ze vluchtten weg in een weiland en lieten daarbij een paar handschoenen en een schroevendraaier vallen. “Een getuige zag een Mercedes Vito wegrijden”, vertelde de procureur dinsdagmorgen. “De wagen werd diezelfde nacht tot twee maal toe geregistreerd door ANPR-camera’s in Loppem.” Onderzoek wees uit dat J. en D. diezelfde nacht samen met een kompaan nog drie inbraken pleegden in Zedelgem. “Telkens werd een venster achteraan de woning geforceerd met een schroevendraaier.” Op één van de handschoenen troffen de speurders het DNA aan van Agus J. De man zelf kon ook nog gelinkt worden aan een poging tot inbraak in Meeuwen-Gruitrode en een inbraak in Zemst, waarbij hij op heterdaad betrapt werd. “Maar bij die feiten is hij nooit binnen geweest in de woning”, pleitte zijn advocaat. J. werd in 2015 al eens veroordeeld tot 4 jaar cel met uitstel voor een reeks inbraken in Middelkerke en Oedelem. In het dossier van dinsdagmorgen vorderde het openbaar ministerie 2 jaar cel. Shkelqim D. hangt als chauffeur van de inbrekers 1 jaar gevangenisstraf boven het hoofd. Hij vraagt de vrijspraak. Vonnis op 5 november.