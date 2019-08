Inbrekers stelen 1.200 euro cash geld in café De Zevende Hemel Siebe De Voogt

21 augustus 2019

17u56 3 Zedelgem Dieven zijn dinsdagnacht binnengedrongen in café De Zevende Hemel in Veldegem. Ze namen voor 1.200 euro cash geld mee.

De zaakvoerders stelden de inbraak woensdagmorgen vast. Inbrekers waren in de loop van de nacht het café langs de Koningin Astridstraat binnengedrongen. Ze doorzochten de zaak en namen de inhoud van de kassa en een portefeuille mee. In totaal bedraagt de buit zo’n 1.200 euro aan cash geld. De politie Het Houtsche ging intussen ter plaatse de nodige vaststellingen doen en is een onderzoek gestart. Van de daders is voorlopig geen spoor. Afgelopen weekend vonden in Zedelgem zelf al vijf woninginbraken plaats en maandagnacht probeerden dieven ook een woning binnen te dringen in Torhout. Ze slaagden er echter niet in om de voordeur te forceren en namen de vlucht zonder buit.