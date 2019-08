Inbrekers gebruiken ladder van boomhut om woning binnen te geraken Siebe De Voogt

19 augustus 2019

17u46 4 Zedelgem In Zedelgem vonden afgelopen weekend twee woninginbraken plaats. In de Strubbenslag raakten de inbrekers een huis binnen met de ladder van een boomhut in de tuin.

De opmerkelijke inbraak vond volgens de lokale politie Het Houtsche zaterdagavond plaats. De daders drongen de tuin van de woning binnen en rukten een ladder van een boomhut los. Met de ladder konden ze via een raam op de eerste verdieping het huis binnenraken. De daders doorzochten verschillende kamers en namen de vlucht met juwelen.

Diezelfde avond werd ook ingebroken in een woning langs de Burgemeester Hatsestraat. De daders forceerden er de achterdeur en haalden binnen alles overhoop. Het is nog niet duidelijk of er ook iets werd gestolen.