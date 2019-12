Inbrekers breken binnen in twee woningen in Aartrijke Siebe De Voogt

17 december 2019

16u02 96 Zedelgem In de Elverdinge in Aartrijke werd zondagnacht ingebroken in twee woningen. De dieven maakten allerhande spullen buit.

Bij de eerste slachtoffers drongen de inbrekers op ongekende wijze binnen in hun huis. Ze doorzochten verschillende ruimtes en namen de vlucht met multimedia en cash geld. Even verderop sloegen ze nog toe in een tweede woning. Daar werden tal van decoratieobjecten gestolen. De politie Het Houtsche is een onderzoek gestart naar de inbraken. Van de daders is voorlopig nog geen spoor.