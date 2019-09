IN BEELD: Zevenkerken herdenkt bevrijding met 36 militaire emblemen Bart Huysentruyt

20u12 0 Zedelgem In het domein Zevenkerken tussen Loppem en Brugge is de 75ste verjaardag van de bevrijding van Brugge en omstreken herdacht.

Daarbij stond de teruggave van de 36 emblemen die tijdens de Tweede Wereldoorlog verborgen werden in de Sint-Andriesabdij extra in de kijker. “In het bijzonder jaar 2019 vergeten we niet dat het 75 geleden is dat de Abdij bevrijd werd door de Canadese Manitoba dragoons”, zegt Fernand Van de Rivière van het Zevenkerken Comité. “Dit Regiment stond onder het bevel van Generaal Foster. Deze generaal is ereburger van de stad Brugge.” Er vond eerst een gebedsdienst plaats. Speciaal voor de 75ste verjaardag van de bevrijding werden de 36 Belgische militaire emblemen uitzonderlijk nog eens samengebracht om deel uit te maken van een kleine parade met een militair detachement en de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen. Daarna volgde een bloemenhulde op de militaire begraafplaats.