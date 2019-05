Ichtegemsestraat volledig afgesloten na frontale botsing Jelle Houwen

30 mei 2019

12u06 0 Zedelgem De Ichtegemsestraat in Aartrijke ter hoogte van ‘t Veld werd donderdag in de voormiddag een tijdlang volledig afgesloten na een zware frontale botsing.

Een 23-jarige bestuurder van een Volkswagen Golf uit Koekelare en een 77-jarige bestuurder van een Mercedes uit Ichtegem reden er frontaal op elkaar in ter hoogte van ‘t Veld. Dat gebeurde vermoedelijk toen een van de twee bestuurders afweek van de rijbaan. De klap was erg hevig maar beide bestuurders bleken na het ongeval niet geklemd te zitten. Wel werd de MUG ter plaatse geroepen om de eerste zorgen toe te dienen. De bejaarde man werd met zwaardere verwondingen naar het ziekenhuis gebracht maar verkeert niet in levensgevaar. De jongeman werd ter controle ook naar het ziekenhuis gebracht. . Door het ongeval was de Ichtegemsestraat anderhalf uur lang volledig versperd. Het verkeer moest er plaatselijk omrijden. De brandweer kwam nog ter plaatse om de brokstukken en gelekte vloeistoffen op te ruimen.